Американский теннисист показал россиянину неприличный жест во время матча US Open

8 сентября, 2020, 15:49

Во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата США американец Фрэнсис Тиафо показал неприличный жест россиянину Даниилу Медведеву

Об этом сообщает doublefault28 в twitter.

Разъяренный поражением Тиафо показал Медведеву средний палец, россиянин оставил жест без внимания.

В 1/8 финала US Open россиянин победил американца в трех сетах - 6: 4, 6: 1, 6: 0. В четвертьфинале Медведев сыграет с другим россиянином - Андреем Рублевым.

Напомним, 4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила японке Наоми Осаке в третьем круге US Open-2020.

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