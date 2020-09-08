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Espreso.tvСпортАмериканский теннисист показал россиянину неприличный жест во время матча US Open

Американский теннисист показал россиянину неприличный жест во время матча US Open


фото: Getty Images
Во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата США американец Фрэнсис Тиафо показал неприличный жест россиянину Даниилу Медведеву

Об этом сообщает doublefault28 в twitter.

Разъяренный поражением Тиафо показал Медведеву средний палец, россиянин оставил жест без внимания.

В 1/8 финала US Open россиянин победил американца в трех сетах - 6: 4, 6: 1, 6: 0. В четвертьфинале Медведев сыграет с другим россиянином - Андреем Рублевым.

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