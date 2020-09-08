Американский теннисист показал россиянину неприличный жест во время матча US Open
8 сентября, 2020, 15:49
Во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата США американец Фрэнсис Тиафо показал неприличный жест россиянину Даниилу Медведеву
Об этом сообщает doublefault28 в twitter.
Разъяренный поражением Тиафо показал Медведеву средний палец, россиянин оставил жест без внимания.
В 1/8 финала US Open россиянин победил американца в трех сетах - 6: 4, 6: 1, 6: 0. В четвертьфинале Медведев сыграет с другим россиянином - Андреем Рублевым.
September 8, 2020
- Напомним, 4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила японке Наоми Осаке в третьем круге US Open-2020.
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