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Espreso.tvОбществоВ Запорожской области мужчина в суде пытался совершить самоубийство

В Запорожской области мужчина в суде пытался совершить самоубийство


фото: kp
В поселке Акимовка Запорожской области мужчина во время судебного заседания ударил себя ножом в живот

Об этом сообщила пресс-служба Акимовского районного суда в Facebook.

В суд на мужчину подала иск женщина, которая хотела лишить его права пользоваться жильем.

"7 сентября 2020 г. во время очередного слушания дела гражданин А., 1968 года рождения, нанес удар ножом себе в живот. После чего снова замахнулся ножом, но истица выбила нож. Гражданин А. упал на пол", - говорится в сообщении.

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Работники вызвали полицию и "скорую". Мужчину доставили в больницу. В настоящее время сведений о состоянии его здоровья нет.

Руководство суда подготовило обращение в управление Государственной судебной администрации в области относительно немедленного обеспечения охраны суда.

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