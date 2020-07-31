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Espreso.tvОбществоВ Одессе блогер пытался покончить с собой после объявления приговора суда

В Одессе блогер пытался покончить с собой после объявления приговора суда

Подозреваемый в хулиганстве блогер Стас Домбровский перерезал себе горло в зале суда, когда судьи назначили ему меру пресечения в виде ареста без права залога

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Суд рассматривал обвинение Домбровского в хулиганстве и решил отправить его в СИЗО без права на залог. Обвиняемый утверждал, что дело сфабриковано, а он вступился за друга, на которого напали около десяти человек. Домбровский с кровавой раной продолжал кричать о несправедливости.

Ему на месте оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

"Предварительно установлено: мужчина после объявления ему подозрения в совершении хулиганских действий самостоятельно пришел в суд, где ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Услышав решения суда, 41-летний подозреваемый лезвием поранил себе шею. Его госпитализовали. Правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства события", - прокомментировали в полиции.

Подозрение Домбровскому вручили 31 июля.

По словам блогера, речь идет о драке, которая произошла неделю назад. Домбровский заявил, что он защищал коллегу, на которого напали.

В Приморском суде уточнили, что события произошли поздно вечером 20 июля на улице Успенской, 72 возле кафе "Виват". Около 23:40 по данным следствия, подозреваемый ударил потерпевшего, который является участником боевых действий. Тот упал на землю и потерял сознание.

"В дальнейшем Д., продолжая свои противоправные хулиганские действия, с целью подавления воли окружающих, угрожал применением слезоточивого газа. Противоправные действия Д. продолжались в течение примерно 15-20 минут", - отметили в суде.

Заметим, подозреваемый имеет 7 погашенных судимостей за кражи, мошенничества и грабеж.

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