В ОАСК оспаривают постановление о назначении местных выборов
7 сентября, 2020, 17:42
В Окружном административном суде Киева общественная организация оспаривает постановление Центральной избирательной комиссии о назначении местных выборов на 25 октября
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", - говорится в сообщении.
По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.
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