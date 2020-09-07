В ОАСК оспаривают постановление о назначении местных выборов

7 сентября, 2020, 17:42

В Окружном административном суде Киева общественная организация оспаривает постановление Центральной избирательной комиссии о назначении местных выборов на 25 октября

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. Суд просят отменить постановление ЦИК №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", - говорится в сообщении.

По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса. Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.