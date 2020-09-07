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Espreso.tvОбществоВ Николаевской области в школах и детсадах обнаружили 16 случаев коронавируса

В Николаевской области в школах и детсадах обнаружили 16 случаев коронавируса


фото: ukrinform
В Николаеве на самоизоляцию отправили пять классов в четырех разных школах, а также две группы из детсадов

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

"На Николаевщине зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди организованных детских учреждений, из них 11 в городе Николаеве. В частности, направлено на самоизоляцию по одному классу в школах № 19, № 20, № 46, два класса в школе № 29. Также по одной группе в детсадах № 71 и 95 города Николаева. Кроме того, зафиксированы отдельные больные среди учителей и персонала в школах №40, №42, №47 ", - говорится в сообщении.

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