Украинские медучреждения в апреле-июле получили 3,5 млрд грн на лечение больных с COVID-19 - МЗ

7 сентября, 2020, 11:08

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила медицинским учреждениям 3,5 млрд грн на оказание помощи больным СOVID-19 или с подозрением на заболевание

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга.

"НСЗУ профинансировала почти 3,5 млрд грн за предоставление медицинской помощи пациентам с COVID-19 и подозрением в апреле-июле 2020 года", - сказала Микичак.

В частности, по ее словам, 2,5 млрд грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь, 784 млн грн получили 25 центров экстренной помощи, 147 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады.

Микичак добавила, что НСЗУ также заключает договоры на переходное финансирование из медучреждениями, которые по программе МЕДГАРАНТ получили меньшее финансирование, чем за медицинской субвенции.

Так, замминистра отметила, что сейчас более 600 медучреждений подали заявки на переходное финансирование от НСЗУ, из которых 31 медучреждение уже получил положительный ответ.

Напомним, по состоянию на 6 сентября в Украине зафиксировано 138 068 случаев заражений на COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb