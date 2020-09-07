COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 2174 больных
7 сентября, 2020, 08:53
За 6 сентября COVID-19 подтвердили у еще 2174 человек
Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.
От осложнений, вызванных коронавируса в стране умерло 2846 человек выздоровели уже 62227 инфицированных.
Всего в Украине зафиксировано 138 068 случаев заражений.
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