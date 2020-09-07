Смягчить карантин не готовы Киев и 17 областей, - МЗ
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 7 сентября в Украине не соответствуют критериям для ослабления карантина Киев и еще 17 областей.
Поэтому критериям МЗ не соответствуют следующие регионы: Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая области.
Отметим, для ослабления карантина регион должен отвечать всем трем критериям МЗ:
- загруженность коек в больницах должна составлять менее 50% в течение пяти дней подряд;
- количество проведенных ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
- показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости.
- По состоянию на утро 7 сентября COVID-19 подтвердили еще в 2174 человек .
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