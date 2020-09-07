Саакашвили: Я полностью поддерживаю Зеленского! Никаких общих политических проектов с Богданом
Михаил Саакашвили опроверг возможность создания в ближайшее время партийного проекта с Андреем Богданом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же как и со многими другими с различными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Никаких общих политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению.
Политически моя позиция абсолютно понятна. Я полностью поддерживаю президента Зеленского и стараюсь быть полезным народу Украины в разработке преобразований и реформ, чем и активно сейчас занимаюсь ", - сообщил Саакашвили.
Экс-президенту Саакашвили пришлось оправдываться после того, как 6 сентября на своей странице в Facebook экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал снимок вместе с Михаилом Саакашвили и народным депутатом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько с подписью: "Есть интересный расклад на Киевские выборы!!! ".
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