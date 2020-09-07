Россия провела военные учения в оккупированном Крыму: отрабатывали уничтожение воздушных целей

7 сентября, 2020, 16:09

Армия РФ провела военные учения в оккупированном Крыму

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, во время учения по противовоздушной обороне провели расчеты зенитных ракетных комплексов С-400. Были отработаны действия при приближении авиации условного противника.

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"Затем военнослужащие выполнили уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет. Также в ходе учений расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки условного противника", - говорится в сообщении .