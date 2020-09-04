Два стратегических бомбардировщика США В-52 прилетели к админгранице с Крымом

4 сентября, 2020, 17:54

Два стратегических бомбардировщика США В-52 в пятницу прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом

Об этом свидетельствуют сообщили в командовании ВВС ВС Украины, пишет АрмияInform .

Согласно данным, бомбардировщики B-52 Stratofortress с позывными JULIA51 и JULIA53 вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford около 5:00 назад.

Стратегические бомбардировщики пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространству. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Траектория полета Boeing B-52 Stratofortress с позывными JULIA53 и JULIA53

Кроме того, как сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, еще три самолета вылетели с авиабазы на Кипре и в Греции и пролетели над Черным морем у Крымского полуострова. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).

Клименко предположил, что полеты выполняются для "демонстрации сдерживания".

Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании "Боинг". На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

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