Два стратегических бомбардировщика США В-52 прилетели к админгранице с Крымом
Об этом свидетельствуют сообщили в командовании ВВС ВС Украины, пишет АрмияInform .
Согласно данным, бомбардировщики B-52 Stratofortress с позывными JULIA51 и JULIA53 вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford около 5:00 назад.
Стратегические бомбардировщики пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.
Около полудня самолеты приблизились к украинскому воздушному пространству. На границе бомбардировщиков США встретили истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29. Украинские военные летчики перехватили эстафету в польских коллег на F-16 и обеспечили сопровождение через всю территорию Украины от западной границы до побережья Азовского моря и в обратном направлении.
Траектория полета Boeing B-52 Stratofortress с позывными JULIA53 и JULIA53
Кроме того, как сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, еще три самолета вылетели с авиабазы на Кипре и в Греции и пролетели над Черным морем у Крымского полуострова. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).
Клименко предположил, что полеты выполняются для "демонстрации сдерживания".
Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании "Боинг". На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.
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