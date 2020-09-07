Роналду сделал предложение своей девушке: Джорджина согласилась

7 сентября, 2020, 21:16

Гражданская жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес согласилась выйти замуж за португальского футболиста

Об этом сообщает El Mundo.

35-летний Криштиану Роналду сделал предложение любимой на вечеринке, которую организовала Джорджина Родригес. Девушка ответила согласием. По информации источника, пара пока не планирует праздновать свадьбу.

У португальца четверо детей. Самому старшему сыну Криштиану Роналду-младшему 10 лет, он родился в июне 2010-го от неизвестной женщины. В 2017 году у португальского футболиста родились близнецы от суррогатной матери. Джорджина родила для Роналду девочку Алану Мартину, которой в ноябре исполнится 3 года.

В июле Джорджина Родригес поделилась с фанатами обольстительным фото в белье.