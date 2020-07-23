Девушка Роналду поделилась с фанатами обольстительным фото
23 июля, 2020, 19:49
Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригез поделилась с фанатами обольстительным фото в белье
Фото девушка распространила в Instagram.
Фотография уже собрала почти 2 млн лайков.
"Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей", - написала Джорджина Родригез под фото.
La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos @prettylittlething
- В августе 2019-го Родригез снялась в рекламе нижнего белья и распространила видео в сети.
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