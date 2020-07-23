 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДевушка Роналду поделилась с фанатами обольстительным фото

Девушка Роналду поделилась с фанатами обольстительным фото


фото: Getty Images
Девушка футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригез поделилась с фанатами обольстительным фото в белье

Фото девушка распространила в Instagram.

Фотография уже собрала почти 2 млн лайков.

"Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей", - написала Джорджина Родригез под фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos @prettylittlething

Сообщение, распространенный Georgina Rodríguez (@georginagio)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать