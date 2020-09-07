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Espreso.tvСпорт"Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо"

"Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо"


фото: shakhtar.com
Луганская "Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо" Александра Гладкого

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Стороны заключили контрактное соглашение, рассчитанное на один год. Александр Гладкий будет выступать под 11-м номером. Финансовые условия не сообщаются.

33-летний игрок известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и "Днепр". В активе форварда 11 матчей в составе сборной Украины.

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