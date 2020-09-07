7 сентября, 2020, 16:27

Луганская "Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо" Александра Гладкого

Об этом сообщает официальный сайт "Зари".

Стороны заключили контрактное соглашение, рассчитанное на один год. Александр Гладкий будет выступать под 11-м номером. Финансовые условия не сообщаются.

33-летний игрок известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и "Днепр". В активе форварда 11 матчей в составе сборной Украины.

26 августа сообщалось, что форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю" .