"Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо"
7 сентября, 2020, 16:27
Луганская "Заря" объявила о трансфере экс-форварда "Шахтера" и "Динамо" Александра Гладкого
Об этом сообщает официальный сайт "Зари".
Стороны заключили контрактное соглашение, рассчитанное на один год. Александр Гладкий будет выступать под 11-м номером. Финансовые условия не сообщаются.
33-летний игрок известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер", киевское "Динамо", львовские "Карпаты", харьковский "Металлист" и "Днепр". В активе форварда 11 матчей в составе сборной Украины.
- 26 августа сообщалось, что форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю" .
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