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Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" близок к трансферу в "Зарю"

Форвард "Динамо" близок к трансферу в "Зарю"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю"

Об этом сообщает telegram канал "Динамо Киев Inside".

Назарий Русин в прошлом сезоне уже играл за "Зарю" на правах аренды. В общем провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста.

"Исаенко пошел к Лисицкому/Костишину (прим. - "Колос"), как и анонсировалось. Назарий Русин, похоже, снова перебирается в Запорожье (прим. - город в котором базируется "Заря")", - говорится в сообщении.

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