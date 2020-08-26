Форвард "Динамо" близок к трансферу в "Зарю"
26 августа, 2020, 18:20
Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин может вернуться в луганскую "Зарю"
Об этом сообщает telegram канал "Динамо Киев Inside".
Назарий Русин в прошлом сезоне уже играл за "Зарю" на правах аренды. В общем провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста.
"Исаенко пошел к Лисицкому/Костишину (прим. - "Колос"), как и анонсировалось. Назарий Русин, похоже, снова перебирается в Запорожье (прим. - город в котором базируется "Заря")", - говорится в сообщении.
- 9 августа футболисты киевского "Динамо" Назарий Русин и Роман Вантух сдали положительные тесты на COVID-19 .
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