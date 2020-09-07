"Возлагают большие надежды": Китай представил две вакцины от коронавируса
7 сентября, 2020, 19:37
В Китае две фармацевтические компании впервые представили потенциальные вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний
Об этом сообщает The Jakarta post.
В Китае впервые представили потенциальные вакцины от коронавируса. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm.
Образцы показали на выставке в Пекине и на них "возлагают большие надежды".
Сейчас вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире ожидается не ранее середины 2021 .
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