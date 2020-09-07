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Espreso.tvМир"Возлагают большие надежды": Китай представил две вакцины от коронавируса

"Возлагают большие надежды": Китай представил две вакцины от коронавируса

В Китае две фармацевтические компании впервые представили потенциальные вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний

Об этом сообщает The Jakarta post.

В Китае впервые представили потенциальные вакцины от коронавируса. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm.

Образцы показали на выставке в Пекине и на них "возлагают большие надежды".

Сейчас вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире ожидается не ранее середины 2021 .

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