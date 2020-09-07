"Возлагают большие надежды": Китай представил две вакцины от коронавируса

7 сентября, 2020, 19:37

В Китае две фармацевтические компании впервые представили потенциальные вакцины от COVID-19. Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний

Об этом сообщает The Jakarta post.

В Китае впервые представили потенциальные вакцины от коронавируса. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm.

Образцы показали на выставке в Пекине и на них "возлагают большие надежды".

Сейчас вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители ожидают получить разрешение на их использование до конца этого года.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире ожидается не ранее середины 2021 .

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