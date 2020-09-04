"Не раньше середины 2021 года": ВОЗ назвала, когда ожидать массовую вакцинацию от коронавируса
Об этом она заявила в комментарии журналистам, сообщает Reuters.
Харрис отметила, что пока ни одна из вакцин-кандидатов на испытаниях в ходе второй и третьей стадии не показала эффективности на уровне не менее 50%.
"Мы не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытаний - ред.) должна занять больше времени, так как нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна", - сообщила она.
По словам Харрис, все данные, полученные в ходе испытаний, должны быть обнародованы и сравнены между собой.
"Многие люди уже сделали прививки, но мы так и не знаем, действует ли вакцина ... на данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна", - подчеркнула она.
- Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.
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