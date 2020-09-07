"Есть отдельные обращения граждан": Минздрав проверит использование средств, которые получают больницы для больных COVID-19

7 сентября, 2020, 16:06

В связи с обращениями граждан Министерство здравоохранения должно проверить использование средств, которые медучреждения получают за лечение пациентов с коронавирусом

Об этом во время брифинга 7 сентября заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Укринформ.

"Сейчас очередным приказом мы направили в области соответствующие мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов контроля использования и назначения пациентам медикаментов, ведь есть отдельные обращения граждан Украины о том, что они вынуждены покупать препараты, тратить ежедневно большие суммы для лечения на препараты. Еще раз подчеркиваю , что лечение должно быть бесплатное ", - сообщила она.

Микичак отметила, что и доплаты в размере 300% медикам, которые работают с больными COVID-19 или пациентами с подозрением на него, и финансирование приобретения медикаментов для лечения больных COVID-19 включены в пакеты лечения COVID-19, на которые медучреждения заключали договора с Нацслужбой здоровья.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила медицинским учреждениям 3,5 млрд грн на оказание помощи больным СOVID-19 или с подозрением на заболевание.

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