"Есть отдельные обращения граждан": Минздрав проверит использование средств, которые получают больницы для больных COVID-19
Об этом во время брифинга 7 сентября заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Укринформ.
"Сейчас очередным приказом мы направили в области соответствующие мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов контроля использования и назначения пациентам медикаментов, ведь есть отдельные обращения граждан Украины о том, что они вынуждены покупать препараты, тратить ежедневно большие суммы для лечения на препараты. Еще раз подчеркиваю , что лечение должно быть бесплатное ", - сообщила она.
Микичак отметила, что и доплаты в размере 300% медикам, которые работают с больными COVID-19 или пациентами с подозрением на него, и финансирование приобретения медикаментов для лечения больных COVID-19 включены в пакеты лечения COVID-19, на которые медучреждения заключали договора с Нацслужбой здоровья.
- Напомним, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила медицинским учреждениям 3,5 млрд грн на оказание помощи больным СOVID-19 или с подозрением на заболевание.
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