"Днепр-1" объявил о трансфере финалиста Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".
Стороны подписали контрактное соглашение сроком на один год. 30-летний футболист будет выступать под 22-м номером. Дуглас присоединился к команде в статусе свободного агента. Финансовые условия не сообщаются.
Украинским болельщикам бразилец хорошо известен по выступлениям за "Днепр" в 2013-2016 годах, где он провел 87 матчей и вместе с командой вышел в финал Лиги Европы.
Летом 2016 года Дуглас перебрался в "Сан-Пауло", в составе которого провел лишь 1 матч. После чего перебрался в бразильский "Шапекоенсе", где провел 73 матчей и отдал 1 результативную передачу.
- 20 августа сообщалось, что полузащитник "Порту" Луизао может продолжить карьеру в СК "Днепр-1" .
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