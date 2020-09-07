"Днепр-1" объявил о трансфере финалиста Лиги Европы

7 сентября, 2020, 17:07

Спортивный клуб "Днепр-1" объявил о трансфере бразильского защитника Дугласа

Об этом сообщает официальный сайт СК "Днепр-1".

Стороны подписали контрактное соглашение сроком на один год. 30-летний футболист будет выступать под 22-м номером. Дуглас присоединился к команде в статусе свободного агента. Финансовые условия не сообщаются.

Украинским болельщикам бразилец хорошо известен по выступлениям за "Днепр" в 2013-2016 годах, где он провел 87 матчей и вместе с командой вышел в финал Лиги Европы.

Летом 2016 года Дуглас перебрался в "Сан-Пауло", в составе которого провел лишь 1 матч. После чего перебрался в бразильский "Шапекоенсе", где провел 73 матчей и отдал 1 результативную передачу.

20 августа сообщалось, что полузащитник "Порту" Луизао может продолжить карьеру в СК "Днепр-1" .