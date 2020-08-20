Футболист "Порту" Луизао может продолжить выступления в Украине

20 августа, 2020, 18:14

Полузащитник "Порту" Луизао, который в прошлом сезоне выступал в "Ворскле" на правах аренды, может продолжить карьеру в "Днепр-1"

Об этом сообщает fcdnipro.com.

Условия трансфера пока неизвестны, но по информации источника, вероятно, это будет аренда с правом выкупа. 22-летний бразилец провел за "Ворсклу" 23 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт Луизао с "Порту" рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.

17 июля бразильский полузащитник Луизао вернулся в португальский "Порту" .