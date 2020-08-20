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Espreso.tvСпортФутболист "Порту" Луизао может продолжить выступления в Украине

Футболист "Порту" Луизао может продолжить выступления в Украине


фото: vorskla.com.ua
Полузащитник "Порту" Луизао, который в прошлом сезоне выступал в "Ворскле" на правах аренды, может продолжить карьеру в "Днепр-1"

Об этом сообщает fcdnipro.com.

Условия трансфера пока неизвестны, но по информации источника, вероятно, это будет аренда с правом выкупа. 22-летний бразилец провел за "Ворсклу" 23 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт Луизао с "Порту" рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.

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