Футболист "Порту" Луизао может продолжить выступления в Украине
20 августа, 2020, 18:14
Полузащитник "Порту" Луизао, который в прошлом сезоне выступал в "Ворскле" на правах аренды, может продолжить карьеру в "Днепр-1"
Об этом сообщает fcdnipro.com.
Условия трансфера пока неизвестны, но по информации источника, вероятно, это будет аренда с правом выкупа. 22-летний бразилец провел за "Ворсклу" 23 матча во всех турнирах и забил один мяч.
Контракт Луизао с "Порту" рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.
- 17 июля бразильский полузащитник Луизао вернулся в португальский "Порту" .
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