"Будем всех бомбить": Завтра в сумском аэропорту Зеленский будет презентовать свою местную политическую команду

7 сентября, 2020, 21:56

На сумском аэропорту, как ожидается, президент Украины представит региональный план развития и команду "Слуги народа" на Сумщине, сообщает экс-нардеп Олег Медуница

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский представляет на аэродроме в Сумах долгосрочный план развития региона и свою команду, которая пойдет на выборы на Сумщине.



Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Украины Олег Медуница.

"Завтра в сумском аэропорту Зеленский будет презентовать его местную политическую команду. По крайней мере, так говорится в анонсе, размещенном в группе "Сумские журналисты" для аккредитации.

По состоянию на сейчас, у руководства аэропорта ни одного официального документа о мероприятии нет. С предприятием никто ни о чем не договаривался. Никаких средств областному коммунальному предприятию за аренду территории "Слуги народа" не заплатили. Даже соглашение не подписали. Просто приехали УДОшники, поставили в известность, что у вас завтра будет Президент. Итак - подвиньтесь.