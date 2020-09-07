"Будем всех бомбить": Завтра в сумском аэропорту Зеленский будет презентовать свою местную политическую команду
7 сентября, 2020, 21:56
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский представляет на аэродроме в Сумах долгосрочный план развития региона и свою команду, которая пойдет на выборы на Сумщине.
На сумском аэропорту, как ожидается, президент Украины представит региональный план развития и команду "Слуги народа" на Сумщине, сообщает экс-нардеп Олег Медуница
8 сентября президент Украины Владимир Зеленский представляет на аэродроме в Сумах долгосрочный план развития региона и свою команду, которая пойдет на выборы на Сумщине.
Об этом на своей странице в Facebook написал бывший народный депутат Украины Олег Медуница.
"Завтра в сумском аэропорту Зеленский будет презентовать его местную политическую команду. По крайней мере, так говорится в анонсе, размещенном в группе "Сумские журналисты" для аккредитации.
По состоянию на сейчас, у руководства аэропорта ни одного официального документа о мероприятии нет. С предприятием никто ни о чем не договаривался. Никаких средств областному коммунальному предприятию за аренду территории "Слуги народа" не заплатили. Даже соглашение не подписали. Просто приехали УДОшники, поставили в известность, что у вас завтра будет Президент. Итак - подвиньтесь.
Ну а что? Царь! Ему можно все!" - сообщил Медуница.
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