Посол Украины после консультаций вернулся в Беларусь

7 сентября, 2020, 20:47

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел

Об этом сообщает Радио Свобода.

На вопрос журналистов, как в дальнейшем будут развиваться отношения стран, Кизим ответил, что это зависит от многих факторов.

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности, развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России ", - отметил дипломат.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценке перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности".