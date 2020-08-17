Украина в первый раз в истории вызвала посла из Беларуси для консультаций, - МИД

17 августа, 2020, 17:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценке перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-беларусских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

Напомним, 14 августа власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.

В МИД Украины отреагировали на решение Беларуси передать России 32 задержанных членов так называемой частной военной компании "Вагнера"

Украина официально не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ЧВК Вагнера".

16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают". Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости".

17 августа правительство Беларуси сложил полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.

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