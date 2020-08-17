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Espreso.tvОбществоУкраина в первый раз в истории вызвала посла из Беларуси для консультаций, - МИД

Украина в первый раз в истории вызвала посла из Беларуси для консультаций, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценке перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-беларусских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - отметил Кулеба.

По его словам, Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

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