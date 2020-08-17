Украина в первый раз в истории вызвала посла из Беларуси для консультаций, - МИД
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-беларусских отношений в новой реальности, сложившейся выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - отметил Кулеба.
По его словам, Украина будет жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.
- Напомним, 14 августа власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- В МИД Украины отреагировали на решение Беларуси передать России 32 задержанных членов так называемой частной военной компании "Вагнера"
- Украина официально не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ЧВК Вагнера".
- 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
- Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают". Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости".
- 17 августа правительство Беларуси сложил полномочия перед объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко.
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