Определен худший игрок матча Испания - Украина
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.
Центрбэк национальной команды и донецкого "Шахтера" провел на поле все 90 минут матча. Кривцов запомнился фолом в начале встречи, после которого арбитр поставил пенальти в ворота Украины. Оценка защитника - 5,4, что является худшим показателем среди футболистов, принимавших участие в матче.
Лучшим игроком встречи признан 17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ансуи Фати. Гол в ворота Украины стал для него дебютным за национальную команду.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-