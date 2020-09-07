Определен худший игрок матча Испания - Украина

7 сентября, 2020, 16:08

Центральный защитник Сергей Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.

Центрбэк национальной команды и донецкого "Шахтера" провел на поле все 90 минут матча. Кривцов запомнился фолом в начале встречи, после которого арбитр поставил пенальти в ворота Украины. Оценка защитника - 5,4, что является худшим показателем среди футболистов, принимавших участие в матче.

Лучшим игроком встречи признан 17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ансуи Фати. Гол в ворота Украины стал для него дебютным за национальную команду.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.