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Espreso.tvСпортОпределен худший игрок матча Испания - Украина

Определен худший игрок матча Испания - Украина


фото: Getty Images
Центральный защитник Сергей Кривцов стал худшим игроком матча Испания - Украина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Whoscored.

Центрбэк национальной команды и донецкого "Шахтера" провел на поле все 90 минут матча. Кривцов запомнился фолом в начале встречи, после которого арбитр поставил пенальти в ворота Украины. Оценка защитника - 5,4, что является худшим показателем среди футболистов, принимавших участие в матче.

Лучшим игроком встречи признан 17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ансуи Фати. Гол в ворота Украины стал для него дебютным за национальную команду.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.

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