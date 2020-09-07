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Espreso.tvОбществоОГП планирует передать суду в Гааге еще одно сообщение об Иловайского котле

ОГП планирует передать суду в Гааге еще одно сообщение об Иловайского котле

Офис генерального прокурора планирует передать в Офис прокурора Международного уголовного суда еще одно сообщение об Иловайском котле в 2014 году

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

Рассказывая, удалось ли установить новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по поводу "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайск, Мамедов сообщил, что информация о собранных доказательствах передана в Офис прокурора МУС для решения вопроса об открытии производства.

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"Доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма предоставлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека. Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для ухода украинских военных из окружения в районе Иловайска", - сказал Мамедов.

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