ОГП планирует передать суду в Гааге еще одно сообщение об Иловайского котле
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.
Рассказывая, удалось ли установить новые факты нарушений российским военным руководством договоренностей по поводу "зеленого коридора" для ухода украинских сил под Иловайск, Мамедов сообщил, что информация о собранных доказательствах передана в Офис прокурора МУС для решения вопроса об открытии производства.
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"Доказательства ведения агрессивной войны против Украины и финансирования терроризма предоставлены также в Международный суд ООН и в Европейский суд по правам человека. Расследованием обстоятельств Иловайской трагедии беспрекословно установлены нарушения РФ и высшим военным командованием договоренностей о предоставлении гуманитарного коридора для ухода украинских военных из окружения в районе Иловайска", - сказал Мамедов.
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