Виновные в Иловайске понесут ответственность, - Зеленский

29 августа, 2020, 15:20

Правоохранительные органы должны закончить расследование обстоятельств, повлекших Иловайскую трагедию, а виновные должны понести ответственность

Об этом в субботу, 29 августа 2020 года, заявил президент Владимир Зеленский во время чествования жертв российско-украинской войны, передает Еспресо.TV .

"Несмотря на то, что прошло время, мы не должны забывать всех тех, из-за кого погибли наши ребята в Иловайском котле. И правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат. Я знаю, что в Офисе Генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они пойдут вперед", - цитирует главу государства его пресс служба.

В годовщину Иловайской трагедии президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В мероприятиях ко Дню памяти защитников Украины, которые происходили у Министерства обороны, также приняли участие члены семей погибших воинов, представители Вооруженных Сил, сектора безопасности и обороны, ветераны АТО/ООС, руководство Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса президента Украины.

Были названы имена 223 военнослужащих, погибших в этот день в 2014-2019 годах. После каждой фамилии воины почетного караула били в колокол и салютовали из личного оружия одним залпом.

После церемонии президент вручил три государственные награды, которые были присвоены ранее, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Так, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено посмертно майору Андрею Жуку. Он погиб на Донбассе в 2016 году во время боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой, сохранив при этом жизнь одному из солдат. Награду павшего военнослужащего получила его мать Лидия Васильевна.

Также звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" президент присвоил прапорщику Вячеславу Кубраку (посмертно). Военный погиб в 2019 году, когда во время выполнения задания по разминированию у Водяного группа вместе с Вячеславом была вынуждена отступать из-за обстрела со стороны противника, но наткнулась на минно-взрывное заграждение. Во время самостоятельного обезвреживания взрывного устройства военный получил ранения. После нескольких дней борьбы за его жизнь Вячеслав умер в Днепропетровской областной больнице. Награду Героя президент вручил его жене Анастасии.

Кроме того, орденом "За мужество" III степени посмертно награжден доброволец Виктор Дектярев, который участвовал в боях за Иловайск и получил там ранения, после чего занимался волонтерской деятельностью. Погиб он в центре Киева в 2019 году, героически закрыв своим телом гранату, которую активировал другой человек при попытке самоубийства. Награду погибшего получила его жена Александра.

После окончания церемонии Зеленский принял участие в общенациональной минуте молчания и возложил цветы к Колоколу Памяти и Стеле, в которую вмонтированы осколки снарядов.

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