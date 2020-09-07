ОАСК просят пересмотреть решение Киевсовета о выполнении гимна в школах

7 сентября, 2020, 14:33

7 сентября в ОАСК сообщили, что на Горсовет Киева подали в суд с просьбой пересмотреть решение относительно решения ежедневного исполнения гимна Украины во всех школах столицы

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск в Киевский городской совет о признании противоправным частично решение №433 / 9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности", говорится в сообщении.

В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнение Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

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Среди других требований - принять меры по обеспечению иска путем остановки решение Киевского городского совета в указанной части.

Отмечается, что в ОАСК решают, есть ли правовые основания для рассмотрения иска и открытии производства по административному делу.

В то же время, в ОАСК не указали истца