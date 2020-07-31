Не обязываем, а рекомендуем, - Киевсовет об исполнении гимна в школах

31 июля, 2020, 16:11

Киевский городской совет рекомендовал столичным школам начинать день с гимна Украины

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Согласно правовому заключению Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязует этого делать", - говорится в сообщении.

Соавтор этого решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук отметил, что задача состоит в популяризации и воспитании у маленьких киевлян уважительного отношения и уважения к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.

Напомним, Киевский городской совет принял решение об исполнении гимна Украины в столичных школах перед началом обучения.

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