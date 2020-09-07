Ню-метал группа Deftones перепутала Киев и Москву
7 сентября, 2020, 18:54
Deftones - американский музыкальный коллектив, играющий в жанре грока и металла.
Организаторы UPark Festival, который будет проходить в Киеве, пригласили известную ню-метал группу Deftones, пиарщики группы написали, что музыканты выступят в Москве
Об этом группа сообщила в Twitter.
"Москва - 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени", - говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас твит с анонсом удален.
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Deftones - американский музыкальный коллектив, играющий в жанре грока и металла.
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