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Espreso.tvОбществоНю-метал группа Deftones перепутала Киев и Москву

Ню-метал группа Deftones перепутала Киев и Москву

Организаторы UPark Festival, который будет проходить в Киеве, пригласили известную ню-метал группу Deftones, пиарщики группы написали, что музыканты выступят в Москве

Об этом группа сообщила в Twitter.

"Москва - 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас твит с анонсом удален.

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Deftones - американский музыкальный коллектив, играющий в жанре грока и металла.

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