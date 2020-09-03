Издание New York Post назвало Киев "русским городом"

3 сентября, 2020, 10:11

Американское издание New York Post назвал Киев городом в России

Об этом идет речь в новости об украинке в аэропорту "Борисполь", которая вышла на крыло самолета.

"Этой перегретой женщине захотелось сойти с рейса в России", - говорится в тексте.

По состоянию на 10:00 3 сентября ошибка не исправлена.

В The Sun, откуда New York Post взял материал, написано, что ситуация случилась в "Киеве, украинской столице".

Инцидент произошел 31 августа в аэропорту "Борисполь". Женщина была пассажиркой рейса из Анталии. Она решила подышать свежим воздухом и прогулялась по крылу самолета.

