Новости об отравлении Навального продолжают обваливать рубль
Об этом пишет Deutsche Welle.
Согласно сообщению, в понедельник курс евро на "Московской бирже" поднялся выше 90 рублей - впервые с 12 февраля 2016 года. На 13:00 по московскому времени евро торговался по 90,035 рублей, а потом подорожал до 90,10 рублей. Доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля.
В издании отметили, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке за выходного дня в США, где отмечается День труда.
"Негативные настроения игроков обусловлены беспокойствами расширения антироссийских санкций в связи с отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть", - пишет издание.
При этом отмечается, что по мнению Reuters, на ослабление рубля повлияло не только охлаждение российско-германских отношений из-за отравления Навального, но и протесты в Беларуси.
- Напомним, официальный Берлин на данный момент определяется по линии поведения в отношении РФ в контексте отравления Алексея Навального , в то же время канцлер Ангела Меркель уже не так категорична в отношении вероятного влияния ситуации с российским политиком на проект "Северный поток-2".
- Перед этим в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Вечером 3 августа рубль заметно ускорил падение к доллару и евро, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили в России.
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