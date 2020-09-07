Новости об отравлении Навального продолжают обваливать рубль

7 сентября, 2020, 16:48

В понедельник курс евро к рублю поднялся выше 90 евро/рубль - впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля

Об этом пишет Deutsche Welle.

Согласно сообщению, в понедельник курс евро на "Московской бирже" поднялся выше 90 рублей - впервые с 12 февраля 2016 года. На 13:00 по московскому времени евро торговался по 90,035 рублей, а потом подорожал до 90,10 рублей. Доллар торговался выше 76 рублей впервые с 22 апреля.

В издании отметили, что, по мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке за выходного дня в США, где отмечается День труда.

"Негативные настроения игроков обусловлены беспокойствами расширения антироссийских санкций в связи с отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть", - пишет издание.

При этом отмечается, что по мнению Reuters, на ослабление рубля повлияло не только охлаждение российско-германских отношений из-за отравления Навального, но и протесты в Беларуси.

Напомним, официальный Берлин на данный момент определяется по линии поведения в отношении РФ в контексте отравления Алексея Навального , в то же время канцлер Ангела Меркель уже не так категорична в отношении вероятного влияния ситуации с российским политиком на проект "Северный поток-2".

Перед этим в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Вечером 3 августа рубль заметно ускорил падение к доллару и евро, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили в России.

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