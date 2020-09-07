Меркель не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального

7 сентября, 2020, 15:11

Официальный Берлин на данный момент определяется по линии поведения в отношении РФ в контексте отравления Алексея Навального, в то же время канцлер Ангела Меркель уже не так категорична в отношении вероятного влияния ситуации с российским политиком на проект "Северный поток-2"

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге, сообщает Укринформ .

В частности, отвечая на вопрос, считает ли Меркель до сих пор нецелесообразным связывать отравление Навального с вопросом достройки газопровода "Северный поток-2", представитель правительства сказал: "Канцлер ничего не исключает".

Однако, по его словам, переговоры с европейскими партнерами находятся на начальной стадии, поэтому "рано говорить об общей позиции и какие санкции (по РФ, - ред.)". Представитель немецкого правительства отметил, что решение должно быть общим, ведь это касается всего международного сообщества. Впрочем, он не стал называть возможные даты принятия какого-то решения, отметив, что это требует времени.

Зайберт также сообщил, что канцлер Ангела Меркель еще не обсуждала отравление Навального и связанные с этим вопросы с президентом РФ Владимиром Путиным, однако она "тесно сотрудничает" в этом контексте с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом.

Представитель немецкого правительства отметил также, что Германия вместе с другими государствами ожидают, что Россия проведет расследование отравления Навального и предоставит объяснения, что случилось с политиком. По словам Зайберта, то, что расследование нужно проводить именно в России, в Сибири, где Навальный был отравлен и где его лечили первые 2 дня, в Берлине "сомнений не вызывает".

Перед этим в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

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