Нам было очень просто, - тренер "Шахтера" Каштру об адаптации в Украине

7 сентября, 2020, 20:55

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ему было очень легко адаптироваться к жизни в Украине

Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера"

"Я очень хорошо себя здесь чувствую. Здесь есть огромное уважение как к нам, так и я свое уважение выражаю всем, кто меня окружает. Нам было очень просто адаптироваться здесь. Я тренер, чувствую себя здесь прекрасно - в Киеве, Украине, как и чувствовал себя в Португалии ", - сказал Луиш Каштру.

Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019 года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы.

13 августа сообщалось, что Луиш Каштру всегда готов покинуть клуб, если это потребуется.