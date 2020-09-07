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Espreso.tvСпортНам было очень просто, - тренер "Шахтера" Каштру об адаптации в Украине

Нам было очень просто, - тренер "Шахтера" Каштру об адаптации в Украине


фото: Getty Images
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ему было очень легко адаптироваться к жизни в Украине

Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера"

"Я очень хорошо себя здесь чувствую. Здесь есть огромное уважение как к нам, так и я свое уважение выражаю всем, кто меня окружает. Нам было очень просто адаптироваться здесь. Я тренер, чувствую себя здесь прекрасно - в Киеве, Украине, как и чувствовал себя в Португалии ", - сказал Луиш Каштру.

Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019 года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы.

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