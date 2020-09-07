Нам было очень просто, - тренер "Шахтера" Каштру об адаптации в Украине
7 сентября, 2020, 20:55
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру признался, что ему было очень легко адаптироваться к жизни в Украине
Об этом сообщает официальный youtube-канал "Шахтера"
"Я очень хорошо себя здесь чувствую. Здесь есть огромное уважение как к нам, так и я свое уважение выражаю всем, кто меня окружает. Нам было очень просто адаптироваться здесь. Я тренер, чувствую себя здесь прекрасно - в Киеве, Украине, как и чувствовал себя в Португалии ", - сказал Луиш Каштру.
Луиш Каштру возглавил донецкий "Шахтер" в июне 2019 года. Под его руководством "горняки" получили золотые медали УПЛ и вышли в полуфинал Лиги Европы.
- 13 августа сообщалось, что Луиш Каштру всегда готов покинуть клуб, если это потребуется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-