На заслуженного артиста DZIDZIO напали: распылили газ в лицо и ограбили

7 сентября, 2020, 15:17

В Киеве неизвестные напали на актера и певца DZIDZIO (Михаила Хому)

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.

Происшествие случилось неподалеку от офиса артиста на ул. Стрелковой в Киеве. Известно, что нападавшие распылили Хоме в лицо слезоточивый газ и ограбили. Нападавшие отобрали у исполнителя личные вещи, в частности, мобильный телефон. Также певцу нанесли телесные повреждения, которые предварительно квалифицируют как легкие.

Читайте также DZIDZIO и экс-лидер "Ляписов" Михалок стали заслуженными артистами Украины

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст 185 (кража) УК.