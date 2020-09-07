 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа заслуженного артиста DZIDZIO напали: распылили газ в лицо и ограбили

На заслуженного артиста DZIDZIO напали: распылили газ в лицо и ограбили


фото: golos.ua
В Киеве неизвестные напали на актера и певца DZIDZIO (Михаила Хому)

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.

Происшествие случилось неподалеку от офиса артиста на ул. Стрелковой в Киеве. Известно, что нападавшие распылили Хоме в лицо слезоточивый газ и ограбили. Нападавшие отобрали у исполнителя личные вещи, в частности, мобильный телефон. Также певцу нанесли телесные повреждения, которые предварительно квалифицируют как легкие.

Читайте также DZIDZIO и экс-лидер "Ляписов" Михалок стали заслуженными артистами Украины

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст 185 (кража) УК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать