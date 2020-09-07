На заслуженного артиста DZIDZIO напали: распылили газ в лицо и ограбили
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-служб полиции Киева.
Происшествие случилось неподалеку от офиса артиста на ул. Стрелковой в Киеве. Известно, что нападавшие распылили Хоме в лицо слезоточивый газ и ограбили. Нападавшие отобрали у исполнителя личные вещи, в частности, мобильный телефон. Также певцу нанесли телесные повреждения, которые предварительно квалифицируют как легкие.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст 185 (кража) УК.
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