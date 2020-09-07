Киев завершает подготовку к нынешнему отопительному сезону, - Кличко
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Коммунальные предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний ", - цитирует пресс-служба слова Кличко.
Мэр напомнил, что гидравлические испытания в этом году начали почти на месяц позже.
"В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - пояснил Кличко.
По информации КГГА, "Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельной. Там провели необходимые ремонты.
Кличко отметил, что к зиме готовятся все предприятия и службы и власти города контролируют качество работ. Так, в городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. При этом Кличко подчеркнул, что ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа.
- Напомним, 22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о подготовке Украины к отопительному сезону.
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