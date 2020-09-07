 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКиев завершает подготовку к нынешнему отопительному сезону, - Кличко

Киев завершает подготовку к нынешнему отопительному сезону, - Кличко

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Киев находится на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Коммунальные предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы вообще заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний ", - цитирует пресс-служба слова Кличко.

Мэр напомнил, что гидравлические испытания в этом году начали почти на месяц позже.

"В мае, а не в апреле, как обычно. - Из-за карантина, когда многие киевляне находились дома. Поэтому начали позже и осуществляли более интенсивно, чтобы успеть подготовить теплотрассы к началу отопительного сезона и устранить все повреждения", - пояснил Кличко.

По информации КГГА, "Киевтеплоэнерго" также подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельной. Там провели необходимые ремонты.

Кличко отметил, что к зиме готовятся все предприятия и службы и власти города контролируют качество работ. Так, в городе работает жилищно-коммунальная инспекция, которая будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. При этом Кличко подчеркнул, что ответственность за надлежащую подготовку будет нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа.

  • Напомним, 22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о подготовке Украины к отопительному сезону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать