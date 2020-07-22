 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЖилой фонд готов на 50%: Шмыгаль отчитался о подготовке Украины к отопительному сезону

Жилой фонд готов на 50%: Шмыгаль отчитался о подготовке Украины к отопительному сезону

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, готовность жилого фонда Украины к отопительному сезону можно оценить на уровне 50%, запасы газа в подземных хранилищах и угля - рекордные

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает ЕспресоTV.

"По состоянию на середину лета, то есть на 15.07, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, и школ, и учреждений здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что по информации, которую предоставляют регионы, комплексно подготовлено и отремонтировано уже более 80 тыс. домов, продолжается ремонт тепловых котельных и замена изношенных тепловых сетей, также готовятся пункты теплового обогрева.

"По всем этим параметрам расходы уже составили более 6 млрд грн. "Теплых" кредитов для утепления домов выдано уже более чем на 600 млн грн. Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины - 21 млрд кубических метров. Запасы угля за последние годы также рекордные. Тепловые станции и тепловые ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах, поэтому мы спокойно и комфортно пройти этот зимний отопительный сезон ", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что 22 июля будет официально принято распоряжении, которое запустит процесс подготовки к отопительному сезону.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать