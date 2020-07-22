Жилой фонд готов на 50%: Шмыгаль отчитался о подготовке Украины к отопительному сезону

22 июля, 2020, 14:38

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, готовность жилого фонда Украины к отопительному сезону можно оценить на уровне 50%, запасы газа в подземных хранилищах и угля - рекордные

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает ЕспресоTV.

"По состоянию на середину лета, то есть на 15.07, готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается и жилых домов, и школ, и учреждений здравоохранения", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что по информации, которую предоставляют регионы, комплексно подготовлено и отремонтировано уже более 80 тыс. домов, продолжается ремонт тепловых котельных и замена изношенных тепловых сетей, также готовятся пункты теплового обогрева.

"По всем этим параметрам расходы уже составили более 6 млрд грн. "Теплых" кредитов для утепления домов выдано уже более чем на 600 млн грн. Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины - 21 млрд кубических метров. Запасы угля за последние годы также рекордные. Тепловые станции и тепловые ТЭЦ обеспечены углем в достаточных объемах, поэтому мы спокойно и комфортно пройти этот зимний отопительный сезон ", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что 22 июля будет официально принято распоряжении, которое запустит процесс подготовки к отопительному сезону.

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