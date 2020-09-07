Киберспорт признали официальным видом спорта в Украине
7 сентября, 2020, 16:35
Министерство молодежи и спорта признало киберспорт официальным видом спорта в Украине
Об этом сообщает официальный сайт Федерации киберспорта Украины.
Киберспорт был признан на законодательном уровне благодаря совместной работе Министерства молодежи и спорта Украины, ФКУ (Федерации киберспорта Украины), Международной Федерации киберспорта, а также региональных представительств.
"7 сентября 2020 г. - новая знаковая дата в календаре каждого украинского геймера. Именно сегодня киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине. В течение последнего года Федерация киберспорта Украины работала над этим вопросом в усиленном режиме", - говорится в заявлении ФКУ.
- 20 августа сообщалось, что Федерация киберспорта Украины подала официальный пакет документов для признания киберспорта официальным видом спорта в Украине.
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