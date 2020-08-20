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Espreso.tvСпортКиберспорт могут официально признать видом спорта в Украине

Киберспорт могут официально признать видом спорта в Украине


фото: Getty Images
Федерация киберспорта Украины подала официальный пакет документов для признания киберспорта официальным видом спорта в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Федерации киберспорта Украины.

Документы были приняты Министерством молодежи и спорта Украины. В ближайшее время будет назначено заседание комиссии, которая будет голосовать - признавать киберспорт официальным видом спорта или нет. Данная инициатива была принята всеми комитетами и департаментами Министерства.

"Федерация киберспорта Украины, с момента основания в 2018 году, проделала огромную работу, чтобы добиться этого. За это время мы реализовали множество социальных и образовательных инициатив, провели огромное количество турниров во всех регионах страны, разыграли не одну сотню комплектующих и более 1,5 млн грн в качестве денежного призового фонда. И это только начало", - говорится в заявлении ФКУ.

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