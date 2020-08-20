Киберспорт могут официально признать видом спорта в Украине

20 августа, 2020, 16:46

Федерация киберспорта Украины подала официальный пакет документов для признания киберспорта официальным видом спорта в Украине

Об этом сообщает официальный сайт Федерации киберспорта Украины.

Документы были приняты Министерством молодежи и спорта Украины. В ближайшее время будет назначено заседание комиссии, которая будет голосовать - признавать киберспорт официальным видом спорта или нет. Данная инициатива была принята всеми комитетами и департаментами Министерства.

"Федерация киберспорта Украины, с момента основания в 2018 году, проделала огромную работу, чтобы добиться этого. За это время мы реализовали множество социальных и образовательных инициатив, провели огромное количество турниров во всех регионах страны, разыграли не одну сотню комплектующих и более 1,5 млн грн в качестве денежного призового фонда. И это только начало", - говорится в заявлении ФКУ.

23 июля победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники, которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов .