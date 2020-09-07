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Espreso.tvСпортКоманда не восстановилась, - Шевченко назвал причину поражения Украины от Испании

Команда не восстановилась, - Шевченко назвал причину поражения Украины от Испании


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что игроки национальной команды не успели восстановиться после матча со Швейцарией

Об этом сообщает sport.ua.

Шевченко признался, что украинцам трудно играть против топ-команд.

"Я думаю, что проблема не в каком-то игроке или в нескольких. Самая большая проблема была, что команда не восстановилась. Можно говорить, что нам вторая игра всегда дается на таком уровне очень трудно. Когда играем с топовыми командами, мы очень тяжело восстанавливаемся. Когда поднимается уровень соперников, нам очень трудно. Ребята отдали все свои силы, все что могли. Испания была намного лучше нас сегодня ", - сказал Андрей Шевченко.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.

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