Команда не восстановилась, - Шевченко назвал причину поражения Украины от Испании
Об этом сообщает sport.ua.
Шевченко признался, что украинцам трудно играть против топ-команд.
"Я думаю, что проблема не в каком-то игроке или в нескольких. Самая большая проблема была, что команда не восстановилась. Можно говорить, что нам вторая игра всегда дается на таком уровне очень трудно. Когда играем с топовыми командами, мы очень тяжело восстанавливаемся. Когда поднимается уровень соперников, нам очень трудно. Ребята отдали все свои силы, все что могли. Испания была намного лучше нас сегодня ", - сказал Андрей Шевченко.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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