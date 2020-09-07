Команда не восстановилась, - Шевченко назвал причину поражения Украины от Испании

7 сентября, 2020, 15:16

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что игроки национальной команды не успели восстановиться после матча со Швейцарией

Об этом сообщает sport.ua.

Шевченко признался, что украинцам трудно играть против топ-команд.

"Я думаю, что проблема не в каком-то игроке или в нескольких. Самая большая проблема была, что команда не восстановилась. Можно говорить, что нам вторая игра всегда дается на таком уровне очень трудно. Когда играем с топовыми командами, мы очень тяжело восстанавливаемся. Когда поднимается уровень соперников, нам очень трудно. Ребята отдали все свои силы, все что могли. Испания была намного лучше нас сегодня ", - сказал Андрей Шевченко.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.