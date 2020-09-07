Хорошо, что проиграли сейчас, - Зинченко нашел позитив в поражении Испании
Об этом сообщает sport.ua.
Украинец признался, что национальная команда также хочет доминировать и играть первым номером.
"Все и так было видно. Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Так, может сказалось наше физическое состояние. Прежде всего, хочу сказать, что Испания играет совсем на другом уровне. И нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером. нам предстоит очень много работы. Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры и улучшать свои кондиции и свою игру", - заявил полузащитник Александр Зинченко.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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