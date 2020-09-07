Хорошо, что проиграли сейчас, - Зинченко нашел позитив в поражении Испании

7 сентября, 2020, 15:38

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рад, что национальная команда разгромно выступила сейчас, а не на чемпионате Европы

Об этом сообщает sport.ua.

Украинец признался, что национальная команда также хочет доминировать и играть первым номером.

"Все и так было видно. Нам есть куда расти. Надо смотреть на наши ошибки. Так, может сказалось наше физическое состояние. Прежде всего, хочу сказать, что Испания играет совсем на другом уровне. И нам нужно стремиться к этому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером. нам предстоит очень много работы. Хорошо, что это поражение случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Поэтому будем делать анализ игры и улучшать свои кондиции и свою игру", - заявил полузащитник Александр Зинченко.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.