Греция заявила о нарушении воздушного пространства страны турецкими самолетами

7 сентября, 2020, 22:56

Четырнадцать турецких самолетов в понедельник шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над Эгейским морем

Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini.

"Четырнадцать турецких самолетов в понедельник шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над северо-восточным и центральным районами Эгейского моря", - цитирует издание заявление генштаба национальной обороны Греции.

Также шесть истребителей F-16, два CN-235 и шесть вертолетов одиннадцать раз нарушали правила воздушного движения во время полетов.

Отмечается, что во всех случаях турецкие военные самолеты перехвачены греческими истребителями.

Греция усилила патрулирование на границе с Турцией для остановки растущего притока нелегальных мигрантов.