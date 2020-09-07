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Espreso.tvОбществоГреция заявила о нарушении воздушного пространства страны турецкими самолетами

Греция заявила о нарушении воздушного пространства страны турецкими самолетами


фото: Укрінформ
Четырнадцать турецких самолетов в понедельник шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над Эгейским морем

Об этом сообщает греческое издание Еkathimerini.

"Четырнадцать турецких самолетов в понедельник шесть раз нарушили воздушное пространство Греции во время полетов над северо-восточным и центральным районами Эгейского моря", - цитирует издание заявление генштаба национальной обороны Греции.

Также шесть истребителей F-16, два CN-235 и шесть вертолетов одиннадцать раз нарушали правила воздушного движения во время полетов.

Отмечается, что во всех случаях турецкие военные самолеты перехвачены греческими истребителями.

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