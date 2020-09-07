Греция усилила патрулирование границы с Турцией из-за потока нелегалов

7 сентября, 2020, 15:48

Греция усилила патрулирование на границе с Турцией для остановки растущего притока нелегальных мигрантов

Об этом сообщает Голос Америки.

"Мобилизованы десятки пограничников для прочесывания обширных полей и болот в регионе Эврос, разделяющем Грецию и Турцию. Еще сотни будут размещены на греческих островах в Эгейском море, чтобы остановить нелегальные морские переправы", - говорится в сообщении со ссылкой на заявления греческих властей.

По данным ООН, только за последний месяц незаконное пересечение границы в Грецию со стороны Турции удвоилось. Это происходит также на фоне обострения отношений двух стран из-за ситуации в восточном Средиземноморье.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что ВС Турции вывели из Сирии 40 танков и направляют их к греко-турецкой границе. Пока официально Турция не заявляла о перемещении ВВТ и личного состава к пограничным с Грецией территориям.

Как известно, Турция и Греция имеют разногласия в вопросе добычи нефти и газа в морском шельфе недалеко от Кипра. Греция и ЕС неоднократно заявляли, что Турция незаконно осуществляет бурение в этой зоне. Турция настаивает, что эти воды находятся в пределах исключительной экономической зоны этой страны. 10 августа Анкара возобновила работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на соглашение между Грецией и Египтом, которая касалась прав на бурение нефти и газа в этом районе. Решение Турции прислать научное судно в сопровождении военно-морских кораблей в этот регион побудило Грецию к отправке в этот же район военных кораблей для наблюдения. 12 августа произошло незначительное столкновение между кораблями, которое Греция назвала аварией, а Анкара - провокацией. 27 августа Греция, ссылаясь на морское право, заявила о намерении расширить собственные территориальные воды в Ионическом море с 6 до 12 морских миль.

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