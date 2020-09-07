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Espreso.tvОбществоБез дискотек и концертов: в Сумах усилили карантин

Без дискотек и концертов: в Сумах усилили карантин


фото: visit.sumy.ua
В Сумах запретили деятельность ночных клубов, концертов и дискотек из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба горсовета .

В городе запретили проведение концертов (кроме учреждений культуры, где эта деятельность является основной), работу ночных клубов, кафе и ресторанов с дискотеками, концертами.

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Также запрещена работа общепита и летних площадок с 24:00 до 7:00.

Руководителям организаций и предприятий рекомендовано перевести работников, по возможности, на дистанционную работу и проводить совещания, встречи в режиме онлайн.

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