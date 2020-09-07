В Николаеве усилили карантин: запрещена деятельность хостелов и ограничена работа кафе
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
В Николаеве и области усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за отнесения к "желтой" зоне.
В частности, теперь в городе будут действовать такие запреты:
- посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно;
- деятельность хостелов;
- работа после 24-й и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Такие же ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов Николаевской области.
- В Николаеве на самоизоляцию отправили пять классов в четырех разных школах, а также две группы из детсадов.
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