Испания - Украина: стартовые составы команд на матч Лиги наций

6 сентября, 2020, 20:50

Стали известны стартовые составы сборных Испании и Украины на игру 2-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Испания: Де Хеа - Навас, Пау Торрес, Рамос, Регилон - Ольмо, Родри, Алькантара, Мерино - Жерар Морено, Фати

Украина: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Малиновский, Харатин - Ярмоленко, Зинченко, Марлос - Яремчук

Встреча между Украиной и Испанией начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.

6 сентября стало известно, что полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит матч 2-го тура Лиги наций против Испании из-за травмы.

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