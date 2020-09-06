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Espreso.tvСпортИспания - Украина: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Испания - Украина: стартовые составы команд на матч Лиги наций


фото: uaf.ua
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Украины на игру 2-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Испания: Де Хеа - Навас, Пау Торрес, Рамос, Регилон - Ольмо, Родри, Алькантара, Мерино - Жерар Морено, Фати

Украина: Пятов - Тимчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко - Малиновский, Харатин - Ярмоленко, Зинченко, Марлос - Яремчук

Встреча между Украиной и Испанией начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.

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