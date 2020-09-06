Сборная Украины перед матчем с Испанией потеряла лидера
6 сентября, 2020, 15:09
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит матч 2-го тура Лиги наций против Испании из-за травмы
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Степаненко не оказалось в обнародованной в день игры заявке сборной Украины. Опорного хавбека в ней заменил Евгений Макаренко. Лидер команды Андрея Шевченко пропустит матч с Испанией из-за травмы колена.
Встреча 2-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня и начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.
- 5 сентября стало известно, что защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года.
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