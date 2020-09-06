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Espreso.tvСпортСборная Украины перед матчем с Испанией потеряла лидера

Сборная Украины перед матчем с Испанией потеряла лидера


фото: uaf.ua
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит матч 2-го тура Лиги наций против Испании из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Степаненко не оказалось в обнародованной в день игры заявке сборной Украины. Опорного хавбека в ней заменил Евгений Макаренко. Лидер команды Андрея Шевченко пропустит матч с Испанией из-за травмы колена.

Встреча 2-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня и начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.

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