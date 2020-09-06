В Донецкой области пропали двое военных ООС, которые помогали пожарным

6 сентября, 2020, 09:04

Во время тушения степных и лесных пожаров вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области пропали два бойца ООС

Об этом стало известно утром воскресенья, 6 сентября 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил.

"По состоянию на утро ликвидирован огонь вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - говорится в сообщении.

Сейчас военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи таких подконтрольных украинской власти населенных пунктов Донбасса, как Красногоровка, Гладосово, Валуйское и Новгородское.

Командование заявляет об умышленных поджогах в районе прифронтовой полосы.

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