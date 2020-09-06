Украина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

6 сентября, 2020, 16:46

Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером игры 2-го тура Лиги наций против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Испании коэффициент 1.40, на ничью дают 4.75, а в выигрыш Украины не верят - 7.75.

Встреча 2-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня и начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.

6 сентября стало известно, что полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит матч 2-го тура Лиги наций против Испании из-за травмы.

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