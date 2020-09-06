 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Украина - Испания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций


фото: uaf.ua
Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером игры 2-го тура Лиги наций против Испании

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Испании коэффициент 1.40, на ничью дают 4.75, а в выигрыш Украины не верят - 7.75.

Встреча 2-го тура Лиги наций между Украиной и Испанией состоится сегодня и начнется в Мадриде в 21:45 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать