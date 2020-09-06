"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения

6 сентября, 2020, 08:30

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак по итогам первого заседания правления после своего назначения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Он отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

По его словам, в результате реализации этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - отметил Жмак.

Напомним, 26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныця" .

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