 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения

"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения


фото: 5.ua
АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения

Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак по итогам первого заседания правления после своего назначения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Он отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.

По его словам, в результате реализации этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - отметил Жмак.

Напомним, 26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныця" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

больше новостей

6 сентября, 2020 воскресенье

5 сентября, 2020 суббота

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать