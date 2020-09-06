"Укрзализныця" запустит интерактивную карту движения
Об этом сообщил глава УЗ Владимир Жмак по итогам первого заседания правления после своего назначения, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
Он отчитался о своей первой неделе работы в компании и озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.
"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - отметил Жмак.
По его словам, в результате реализации этих решений "Укрзализныця" сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других - где есть нехватка тяги. Что, в свою очередь, позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее и сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.
"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - отметил Жмак.
Напомним, 26 августа Кабмин назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныця" .
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