Правительство согласовало назначение Жмака главой Укрзализныци
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 августа.
Кабинет министров Украины одобрил назначение нового председателя правления АО "Укрзализныця".
"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя "Укрзализныци", который был избран через открытый конкурс наблюдательным советом.. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. Жмак возглавлял компанию "Роснефть-Украина". С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких нефтяных компаниях. В 2014 году баллотировался в Киевсовет от партии УДАР, но не был избран.
- Ранее ексдиректор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявил, что наблюдательный совет избрал председателем компании Владимира Жмака.
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