Правительство согласовало назначение Жмака главой Укрзализныци

26 августа, 2020, 15:19

Кабинет министров назначил Владимира Жмака главой АО "Укрзализныци"

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 августа.

Кабинет министров Украины одобрил назначение нового председателя правления АО "Укрзализныця".

"Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя "Укрзализныци", который был избран через открытый конкурс наблюдательным советом.. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Владимир Жмак - член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. Жмак возглавлял компанию "Роснефть-Украина". С 2011 года занимал руководящие должности в нескольких нефтяных компаниях. В 2014 году баллотировался в Киевсовет от партии УДАР, но не был избран.

Ранее ексдиректор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев заявил, что наблюдательный совет избрал председателем компании Владимира Жмака.

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